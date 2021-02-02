Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 237'ye yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 237'ye yükseldi

02.02.2021 19:26 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:29
Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 237'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 140 bin 120 testte, 7 bin 795 vaka ile 630 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 120 kişi ile toplam can kaybı 26 bin 237'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 140 bin 120 testte 7 bin 795 vaka, 630 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 120 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 639 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 29 milyon 913 bin 245 toplam vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977, toplam vefat sayısı 26 bin 237, toplam ağır hasta sayısı 1592, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 379 bin 70 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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