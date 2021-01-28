Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 605'e yükseldi (2)
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Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 605'e yükseldi (2)

28.01.2021 21:12 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:16
Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 605'e yükseldi (2)

BAKAN KOCA: DURUMUN CİDDİYETİNİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZSağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz.

BAKAN KOCA: DURUMUN CİDDİYETİNİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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