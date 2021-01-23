Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 933'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 933'e yükseldi

23.01.2021 20:09 | Son Güncelleme: 23.01.2021 20:16
Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 933'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 152 bin 758 testte, 5 bin 856 vaka ile 723 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 144 kişi ile toplam can kaybı 24 bin 933'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 152 bin 758 testten 5 bin 856 vaka, 723 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 144 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 811 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 28 milyon 348 bin 659, toplam vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328, toplam vefat sayısı 24 bin 933, toplam ağır hasta sayısı 1962, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 301 bin 861 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Ali Şansalan Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Cinayet Ak Parti Otomobil Dolandırıcılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 933'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 20:19:12. #1.16#
title