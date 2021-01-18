Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 161'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 161'e yükseldi

18.01.2021 20:14 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:18
Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 161'e yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 151 bin 342 testte, 5 bin 862 vaka ile 749 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 164 kişi ile toplam can kaybı 24 bin 161'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 151 bin 342 testten 5 bin 862 vaka, 749 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 164 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 905 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 27 milyon 523 bin 423, toplam vaka sayısı 2 milyon 392 bin 963, toplam vefat sayısı 24 bin 161, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 183, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 270 bin 769 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Oğuzhan Koç Demet Şener Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 161'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 20:18:39. #1.14#
title