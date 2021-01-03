Koronavirüs salgınında can kaybı 21 bin 488'e yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 138 bin 941 testte, 9 bin 877 vaka ile 1515 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 193 kişi ile toplam can kaybı 21 bin 488'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 138 bin 941 testte, 9 bin 877 vaka ile 1515 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 102 bin kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 24 milyon 950 bin 829, toplam vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912, toplam vefat sayısı 21 bin 488, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 612, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 136 bin 534 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.'BİRLİKTE HAREKET EDERSEK GÜÇLÜYÜZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gelirse de bunu kalıcı hale gitirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı