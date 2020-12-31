Koronavirüs salgınında can kaybı 20 bin 881'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 20 bin 881'e yükseldi

31.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:27
Koronavirüs salgınında can kaybı 20 bin 881'e yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 178 bin 217 testte, 14 bin 380 vaka ile 2 bin 219 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 239 kişi ile toplam can kaybı 20 bin 881'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 178 bin 217 testten 14 bin 380 vaka, 2 bin 219 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 239 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 21 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 24 milyon 504 bin 567, toplam vaka sayısı 2 milyon 208 bin 652, toplam vefat sayısı 20 bin 881, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 918, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 100 bin 650 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.'DÜŞÜŞÜN KALICI VE SÜREKLİ OLMASINI BEKLİYORUZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4 binin altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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