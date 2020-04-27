Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 900 oldu
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Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 900 oldu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün yapılan 20 bin 143 testten 2 bin 131'i pozitif çıktı, 95 kişi yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 2 bin 900'e, toplam iyileşen hasta sayısı ise 33 bin 791'e yükseldi.

Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 900 oldu
27.04.2020 20:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:58

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün yapılan 20 bin 143 testten 2 bin 131'i pozitif çıktı, 95 kişi yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 2 bin 900'e, toplam iyileşen hasta sayısı ise 33 bin 791'e yükseldi. 

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün 20 bin 143 test yapılırken, bunlardan 2 bin 131'i pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 651 oldu. Tabloya göre toplam test sayısı 918 bin 885, toplam vaka sayısı 112 bin 261, toplam vefat sayısı 2 bin 900, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1736, toplam entübe hasta sayısı 882, toplam iyileşen hasta sayısı ise 33 bin 791'e ulaştı.

'BU BAŞARIYI RİSKE ATMAYALIM'

Bakan Koca, tablo ile birlikte paylaştığı mesajında, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım." ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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