Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 259'a yükseldi
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 259'a yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre bugün yapılan 39 bin 429 testten 4 bin 611'i pozitif çıktı.

21.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:48
Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 259'a yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre bugün yapılan 39 bin 429 testten 4 bin 611'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 119 kişi ile birlikte koronavirüs salgınında can kaybı sayısı 2 bin 259'a yükseldi. Toplam 14 bin 918 kişi de iyileşerek taburcu oldu.

'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün yapılan 39 bin 429 testten 4 bin 611'i pozitif çıktı. 119 kişi hayatını kaybetti, 1488 kişi de iyileşti. Tabloda, toplam test sayısı 713 bin 409, toplam vaka sayısı 95 bin 591, yaşamını yitiren toplam kişi sayısı 2 bin 259, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1865, toplam entübe hasta sayısı 1006 ve toplam iyileşen hasta sayısı 14 bin 918 olarak açıklandı.

'ÜMİTSİZLİK VE REHAVET, VİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ'Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Veriler bize şunu söylüyor; ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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