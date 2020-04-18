Koronavirüs salgınında can kaybı 1890'a yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 40 bin 520 testten 3 bin 783'ü pozitif çıktı. Bugün yaşamını yitiren 121 kişi ile birlikte koronavirüs salgınında toplam can kaybı sayısı 1890 oldu. Toplam 10 bin 453 kişi de iyileşerek taburcu oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de yer alan tabloya göre; bugün yapılan 40 bin 520 testten 3 bin 783'ü pozitif çıktı, 121 kişi yaşamını yitirdi, 1822 kişi iyileşti. Tabloda, toplam test sayısı 598 bin 933, toplam vaka sayısı 82 bin 329, toplam vefat sayısı 1890, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1894, toplam entübe hasta sayısı 1054, toplam iyileşen hasta sayısı ise 10 bin 453 olarak açıklandı.

'TEDAVİDE ÖNEMLİ ÜSTÜNLÜKLERİMİZ VAR'Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA