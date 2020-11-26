Koronavirüs salgınında can kaybı 13 bin 14'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 13 bin 14'e yükseldi

26.11.2020 19:45 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:49
Koronavirüs salgınında can kaybı 13 bin 14'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 168 bin 348 testte, 29 bin 132 vaka ile 6 bin 876 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 174 kişi ile toplam can kaybı 13 bin 14'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 168 bin 348 testten 29 bin 132 vaka, 6 bin 876 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 291 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 17 milyon 901 bin 868, toplam hasta sayısı 474 bin 606, toplam vefat sayısı 13 bin 14, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 711, toplam iyileşen hasta sayısı 388 bin 771 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,8 şeklinde yer aldı.'TEDBİRLERE UYARSAK KISITLAMALARA GEREK KALMAZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 6 bin 876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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