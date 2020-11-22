Koronavirüs salgınında can kaybı 12 bin 358'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 155 bin 516 testten, 6 bin 17 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 139 kişi ile toplam can kaybı 12 bin 358'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 155 bin 516 testten 6 bin 17 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 139 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 812 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617, toplam hasta sayısı 446 bin 822, toplam vefat sayısı 12 bin 358, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 217, toplam iyileşen hasta sayısı 374 bin 637 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,6 olarak belirlendi.

'SEVDİKLERİMİZ İÇİN TEDBİRLERE UYALIM'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 6 bin 17 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı