Koronavirüs salgınında can kaybı 1101'e yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan 33 bin 170 testten 5 bin 138'i pozitif çıktı, 95 hasta hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 1101'e yükseldi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan 33 bin 170 testten 5 bin 138'i pozitif çıktı, 95 hasta hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 1101'e yükseldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tablaya göre bugün yapılan 33 bin 170 koronavirüs testinden 5 bin 138'i pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti, 542 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 340 bin 380, toplam vaka sayısı 52 bin 167, toplam vefat sayısı 1101, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1626, toplam entübe hasta sayısı 1021, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 965 olarak yer aldı.

'TÜRKİYE, TEADAVİDE CİDDİ BAŞARI GÖSTERİYOR'Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte" mesajını paylaştı.

Kaynak: DHA