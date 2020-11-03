Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 481'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 481'e yükseldi

03.11.2020 21:18 | Son Güncelleme: 03.11.2020 21:23
Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 481'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 146 bin 247 testten 2 bin 343 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 79 kişi ile toplam can kaybı 10 bin 481'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 146 bin 247 testten 2 bin 343 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 79 kişi hayatını kaybederken, 1817 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 14 milyon 410 bin 507, toplam hasta sayısı 382 bin 118, toplam vefat sayısı 10 bin 481, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 386, toplam iyileşen hasta sayısı 328 bin 824 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.

'AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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