Koronavirüs salgınına karşı İran, Irak ve Kuveyt'te cuma namazı kılınmadı
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Koronavirüs salgınına karşı İran, Irak ve Kuveyt'te cuma namazı kılınmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında İran, Irak, Kuveyt ve diğer bazı bölgelerde cuma namazı kılınmadı.

13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
Koronavirüs salgınına karşı İran, Irak ve Kuveyt'te cuma namazı kılınmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında İran, Irak, Kuveyt ve diğer bazı bölgelerde cuma namazı kılınmadı.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve hızla diğer ülkelere yayılan Kovid-19 salgınından korunma önlemleri kapsamında İslam dünyasının farklı bölgelerinde cuma namazı için çeşitli uyarı ve uygulamalara başvuruldu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, salgın hastalıkların yayılmasına dair ciddi tehlike durumunda Müslümanların cuma namazını bırakılabileceği fetvasını hatırlattı.

Cuma günleri namaz için on binlerce Müslüman'ın toplandığı Mekke'deki Kabe ve Medine'deki Mescid-i Nebevi, Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde umre ziyaretlerinin iptali ve sık sık yapılan uyarılar dolayısıyla bu hafta oldukça sakindi.

Mekke'deki Mescid-i Haram'ın farklı katlarında cemaat tek tek saflar halinde namaza dururken, Medine'deki Mescid-i Nebevi'de cemaatin daha kalabalık olduğu görüldü.

İran'da iki haftadır cuma namazı kılınmıyor

Salgının en çok yayıldığı ve bugüne kadar 514 kişinin yaşamını yitirdiği İran'da geçen hafta olduğu gibi bugün de cuma namazı kılınmadı.

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm eyalet merkezlerinde cuma namazlarının iptal edildiğini duyurdu.


Kuveyt ve Irak'ta cuma namazı kılınmadı

Kuveyt Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı da koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ülkedeki camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmayacağını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında kararın sağlık kurumlarının yönlendirmeleri ve Fetva Kurulunun izniyle alındığı belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin öldüğü Irak'taki Sünni Vakıflar Divanı Yüksek Fetva Konseyi, aynı şekilde, camilerde cuma namazının ikinci bir duyuruya kadar kılınmayacağını açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'deki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadetin durdurulduğunu bildirdi.

Ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani ise Kovid-19 salgınından korunmak için cemaatle namaz kılınması yasaklarına uyulmasının gerekliliğini belirtti.

Lübnan'da Şiilerin camilerinde cuma namazı kılınmadı

Yeni tip koronavirüsten 3 kişinin yaşamını yitirdiği Lübnan'da da cuma namazını kapsayan birçok önlem alındı.

Lübnan Yüksek Şii İslam Konseyi Başkanı Abdulemir Kablan, birkaç gün önce Kovid-19 salgını nedeniyle başta cuma namazı olmak üzere cemaatle namaz kılınmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Ülkedeki Sünni kesimin dini merci Fetva Kurulunun açıklamasında ise, salgınla mücadelede devletin ilgili kurumlarınca yapılan tüm uyarılara uymanın dini bir yükümlülük olduğuna işaret edildi.

Cuma namazı ve cemaatle kılınan diğer namazlar için camilerde hijyenle ilgili her türlü uyarının dikkate alınmasının hatırlatıldığı açıklamada, yaşlı ve rahatsız Müslümanların ise cumaya gitmek yerine evlerinde öğle namazını eda etmeleri fetvasına yer verildi.

Uyarılara rağmen başkent Beyrut'taki en büyük cami Muhammed Emin Camisi'ni dolduran cemaat dışarıda da saf tuttu. Başkentteki tarihi El-Ömeri El-Kebir Camisi'nde ise birkaç saf oluşturacak kadar katılım oldu.

Filistin ve Mescid-i Aksa'da cuma namazı sıkı önlemler altında kılındı

Kovid-19 vaka sayısının 35'e yükseldiği işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te cuma namazı, camilerde alınan sıkı önlemler altında kılındı.

Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa kapılarında duran Filistinli gençler, salgına karşı namaza gelenlere dezenfektan jel hizmeti sundu.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Aksa'da kısa tuttuğu hutbede, sağlık malzemeleri, ilaç ve maske gibi virüse karşı koruma malzemeleri istiflemenin haram olduğuna dikkat çekti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazına yaklaşık 10 bin kişinin iştirak ettiğini belirterek, söz konusu sayının az olmasında hem virüsün hem de olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'da cuma namazı uyarılar gölgesinde kılındı

Umre ziyaretlerinin askıya alınması dahil Kovid-19 salgınına karşı çeşitli önlemler alan Suudi Arabistan'da bugüne kadar 62 vaka görüldü.

Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşat Bakanlığı, dün yayımladığı genelgede, devletin aldığı koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara cuma namazı için kendilerine en yakın cami veya mescide gitmeleri uyarısında bulundu.

Bakanlık, cemaatin sıkışmasını önlemek amacıyla cuma namazının büyük camiler yerine ülkedeki tüm cami ve mescitlerde kılınacağını belirtti.

Cezayir, Tunus, Mısır ve Ürdün gibi diğer bazı ülkelerde de ilgili kurumlar hutbelerin kısa tutulması çağrıları yaptı.

Bu arada Arap dünyasındaki sosyal medya kullanıcıları, Türkiye'de cuma namazı için camilerde titizlikle yürütülen dezenfekte çalışmalarından övgüyle söz etti.

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Kaynak: AA

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