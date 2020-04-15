Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haber
Milletvekili, Koronavirüs, Türkiye, Politika

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye, dünyanın en gelişmiş İHA ve SİHA'sını üretti.

15.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:40
Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye, dünyanın en gelişmiş İHA ve SİHA'sını üretti. Bu silahların üretilmesi nedeniyle bir rahatsızlığınız mı var? Türkiye'nin teröristleri yok etmesi, milli çıkarlarını ortaya koyması, 83 milyon insanın hakkını koruması rahatsız mı etti sizi? Selçuk Bayraktar'a da onu doğuran anaya da helal olsun." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin tümü üzerine partisi adına söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Kovit-19 salgınına değinerek dünyada yaklaşık 2 milyon kişinin enfekte olduğunu, Türkiye'de de 1518 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı. Salgın nedeniyle dünyada sosyal ve ekonomik yapıda çok ciddi bir telaş yaşandığını belirten Tatlıoğlu, "Dünya ekonomisinde yüzde 3,5 oranında bir büyüme beklenirken şimdi yüzde 3 oranında bir daralma söz konusu. Yüzde 3'lük büyüme beklenen Türkiye'de de yüzde 5'lik daralma bekleniyor. Gelişmiş ülkelerde bu rakam yüzde 6'nın üzerinde." dedi.

Ekonomide talep yönlü bir daralma yaşandığına işaret eden Tatlıoğlu, "Bu daralma 'Daha az alışveriş, daha az satın alma ve harcama, daha az gelir, daha çok işsizlik, işletmelerin kapanması ve iflaslar demek." diye konuştu.

Bütün ülkelerin ekonomik acil eylem planı yaptığına dikkati çeken Tatlıoğlu, hükümetin açıkladığı paketlere değindi. Acil eylem planlarının hane halkının gelir ihtiyacının karşılanması ve şirketlerin iflasların engellenmesi üzerine kurulduğunu aktaran Tatlıoğlu, "Türkiye'nin de bu yönde hareket etmesi beklenmektedir ama Türkiye'de içinde tarımın, turizmin olmadığı bir program ortaya çıktı. Giderek durum ağırlaşmaktadır. 7 milyon işsiz var. Yeni işsizlik ordusu ortaya çıktı. Türkiye'de 10 milyon hanenin geliri düştü. Artık hükümet değil, devlet refleksiyle hareket etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

MHP adına söz alan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise Sağlık Bakanlığı ve hükümetin koronavirüs salgınına karşı etkili bir yönetim ortaya koyarak kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirdiğini vurgulayarak "Hükümet tarihi görevini başarıyla yerine getirmektedir. Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntımız yok. Sağlık hizmetleri, gıda ve temizlik malzemelerinin tedarikinde bir sıkıntı yaşanmamıştır. Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanında diğer ülkelere de yardım etmiştir." diye konuştu.

Türkiye'deki vaka sayısının sabit kalma yönünde bir eğilim gösterdiğine dikkati çeken Kalaycı, hükümetin ve devletin ilgili birimlerinin salgınla mücadelede her türlü fedakarlığı yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik paketlere de değinen Kalaycı, ücretli çalışanlardan, esnaf ve sanatkarlara karşı herkesi kapsayan paketlerin kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da koronavirüsle mücadelenin milli bir mesele olduğunu anlattı.

Hükümetin açıkladığı ekonomi paketleri eleştiren Paylan, "Hükümet vatandaşa 'Evde kal' diyor ama vatandaş ekmeği için sokağa çıkmak zorunda. Sarayda oturan, vatandaşlara 'iban numarası' vererek para istediler. Saray'da oturan, vatandaştan para istiyor. Derdi yandaşlarını ve kendi ekonomik sistemini korumak. Saray'ın 14 uçağı var, bunlardan 13'ünü satsın, sonra milletten fedakarlık beklesin." görüşünü savundu.

Hükümetin güvenlik politikalarını eleştiren ve yanlış olduğunu savunan Paylan, bu politikalardan vazgeçilmesi durumunda 200 milyar liralık bir kaynağın ortaya çıkacağını öne sürdü.

"Selçuk Bayraktar'a da onu doğuran anaya da helal olsun"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan'ın konuşmasını eleştirerek Paylan'ın "hayali bir konuşma yaptığını" söyledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde sosyal devletin en iyi örneğini sergilediğini belirten Akbaşoğlu, "ABD'de bir kişi koronavirüs tedavisi için 34 bin dolar ücret ödüyorken, Türkiye'de bir kuruş bile ödenmeden vatandaşlarımız tedavi oluyor. Dünyanın en demokratik ve sosyal devletin örneğini ortaya koyan büyük bir yönetim var. Bu devletle övünülmesi lazım ama yurt dışındaki şatolardan talimat alanlar bunu anlayamazlar." ifadelerini kullandı.

HDP'li Paylan'ın hükümetin güvenlik politikalarını eleştiren sözlerine de cevap veren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimiz her şeyi izliyor. Kamuoyu kimin doğruyu ve kimin yanlışı temsil ettiğini biliyor. 'Bir damat, başka bir damada silah paralarını yolluyor' dediniz. Bunların hepsi iftira. Türkiye, dünyanın en gelişmiş İHA ve SİHA'sını üretti. Bu silahların üretilmesi nedeniyle bir rahatsızlığınız mı var? Türkiye'nin teröristleri yok etmesi, milli çıkarlarını ortaya koyması, 83 milyon insanın hakkını koruması rahatsız mı etti sizi? Selçuk Bayraktar'a da onu doğuran anaya da helal olsun."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

EGM, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarına cevap verdi Haber
EGM, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarına cevap verdi
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haber
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi Haber
Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haber
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Haber
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haber
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
'14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım' diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
Balkonundan 'Doymadım' şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz...
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli...
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı
Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Yargıtay, üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan asker için 'emre itaatsizlik' kararı verdi
Yargıtay, üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan asker için 'emre itaatsizlik' kararı verdi
Bakan Koca, '1-2 hafta çok önemli' dedi ama Avcılar'da cadde ve sahil dolup taştı
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedi ama Avcılar'da cadde ve sahil dolup taştı
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk...
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mhp Özlem Zengin Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mustafa Kemal Atatürk
Magazin Tarkan Eda Taşpınar Serdar Ortaç Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao
Daha Fazla Tbmm Nisan Kadın İnfaz
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 00:28:32. #1.15#
title