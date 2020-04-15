Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi, Plan ve Bütçe Komisyonunda
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi, Plan ve Bütçe Komisyonunda - Haber
Milletvekili, Koronavirüs, Politika

Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

15.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:34
Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerindeki CHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Hepimiz suçlanırız. Bu torba kanunla çalışanların, işçilerin işten çıkarılmaları belli bir süre için kaldırılıyor ama süresiz işten çıkardığınız kişilere tazminat dahi ödemeden kapıya koyuyorsunuz. 1177 lira alacaklar, süresiz ücretli izinli görülecekler. Böyle bir düzenleme olmaz." dedi.

Bunlar konuşulmadan, tartışılmadan alelacele düzenlemeler yapıldığını savunan Kuşoğlu, böyle bir konunun sorumluluğunu almak istemediğini söyledi.

Devletin bir bütün olduğunu belirten Kuşoğlu, "Dünya savaşı koşullarını yaşıyoruz. Hep beraber fedakarlık yapmamız, muhalefet, iktidar demeden mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Yetersiz düzenlemeler içeriyor"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, parlamentoların, bu tip olağanüstü dönemlerde, tedbirleri iktidar-muhalefet ayrımı yapmadan birlikte aldığını ancak TBMM'nin böyle bir adım atmadığını öne sürdü.

Ekonomiye ilişkin torba teklifin yalnızca AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıdığına işaret eden Paylan, "Vatandaşlarımızı güvence altına alacak tedbirleri birlikte alabilirdik." diye konuştu.

Paylan, teklifin, vatandaşın işine ve temel ihtiyaçlarına yönelik yetersiz düzenlemeler içerdiğini, ücretsiz izin hükmünün, 1177 liralık sefalet ücretini vadettiğini savundu.

"Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamak en büyük önceliğimiz"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ücretli çalışanlardan esnaf ve sanatkarlara kadar her kesimi kapsayan, istihdamın korunmasını merkeze alan pek çok ekonomik tedbirin hayata geçirildiğini, istihdamın sürmesini sağlamak için esnaf, sanatkar, KOBİ'ler, işletmeler ve ihracatçılara yönelik birçok destek düzenlemesi yapıldığını anlattı.

Mustafa Kalaycı, "Bu süreçte en büyük önceliğimiz, vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir." dedi.

Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan kanun teklifiyle önemli düzenlemeler getirildiğine işaret eden Kalaycı, özellikle çalışanlar ve işsiz kalanlara yönelik düzenlemenin büyük önem taşıdığını belirtti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, ücretsiz izne ayrılan işçilere aylık 1177 liralık nakdi ücret desteğinin yeterli olmadığını, artırılması gerektiğini söyleyerek, teklifi yeterli görmediklerini ancak desteklediklerini ifade etti.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haber
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti Haber
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haber
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
Nehir üzerinde yüzen tabutlar, bir kentimizde büyük paniğe neden oldu Haber
Nehir üzerinde yüzen tabutlar, bir kentimizde büyük paniğe neden oldu
Profesörün 'İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm' sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı Haber
Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Haber
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı
Esenyurt'ta kafası, ön ve arka patileri kesilmiş yavru köpek bulundu
Esenyurt'ta kafası, ön ve arka patileri kesilmiş yavru köpek bulundu
İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor
Antalya'da koronayı hiçe sayıp villada parti düzenleyen 10 kişiye ceza yağdı
Antalya'da koronayı hiçe sayıp villada parti düzenleyen 10 kişiye ceza yağdı
Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesinde Bahçeli'yi işaret edip örtülü af olarak değerlendirdi
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesinde Bahçeli'yi işaret edip örtülü af olarak değerlendirdi
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak
Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak
Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı
Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı
İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı
İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
Yargıtay, üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan asker için 'emre itaatsizlik' kararı verdi
Yargıtay, üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan asker için 'emre itaatsizlik' kararı verdi
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Balkonundan 'Doymadım' şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Özlem Zengin Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise İrem Derici Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Lionel Messi Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İnfaz Nisan Milli Futbolcu
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi, Plan ve Bütçe Komisyonunda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 16:46:49. #1.15#
title