Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi Merkez Camisinde ezan okunması ve dua okunması Merkez Camisinin havadan görüntüleri BİTLİS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Bitlis'in Hizan ilçesindeki Merkez camisinin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.

Merkez Camisinde ezan okunması ve dua okunması Merkez Camisinin havadan görüntüleri BİTLİS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Bitlis'in Hizan ilçesindeki Merkez camisinin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi. Kaynak: AA