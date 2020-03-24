Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
Merkez Camisinde ezan okunması ve dua okunması Merkez Camisinin havadan görüntüleri BİTLİS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Bitlis'in Hizan ilçesindeki Merkez camisinin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.
24.03.2020 20:57 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:59
Merkez Camisinde ezan okunması ve dua okunması
Merkez Camisinin havadan görüntüleri BİTLİS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Bitlis'in Hizan ilçesindeki Merkez camisinin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.
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Kaynak: AA