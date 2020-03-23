Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Kütahya'daki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Kütahya'daki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi. Pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar yapılan duaya eşlik etti. Kaynak: AA