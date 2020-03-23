Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi İzmir, Manisa, Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde yatsı ezanı sonrasında salgının son bulması için dua edildi.

İzmir, Manisa, Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde yatsı ezanı sonrasında salgının son bulması için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir" çağrısı üzerine, kentlerdeki bütün camilerde yatsı ezanı sonrasında dua edildi.

Ezanın ardından camilerin ses sisteminden dışarıya aktarılan duada, virüsün son bulması temennisinde bulundu.

İmamların yaptığı duada, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı, bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun." ifadesine yer verildi.

Manisa'da da özellikle tarihi camilerde edilen dua, minare ve avlulardaki hoparlörlerden dışarı verildi. Cami yakınlarından geçen az sayıdaki Manisalılar da ellerini açarak, duaya eşlik etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Yatsı ezanı sonrasında, camilerden dua sesleri yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edileceğini bildirmesi sonrasında ilk dua edildi.

Turgutlu'daki cami minarelerinden ezan sonrasında "kıymetli müslümanlar tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun. Amin" denilerek vatandaşlardan dua toplandı.

Kaynak: AA