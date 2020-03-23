Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
Antakya ilçesindeki Ulucami Minareden dua edilmesi Hatay'ın Antakya ilçesindeki Ulucami'de, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonra dua edildi.
23.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:19
Antakya ilçesindeki Ulucami
Minareden dua edilmesi Hatay'ın Antakya ilçesindeki Ulucami'de, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonra dua edildi.
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Kaynak: AA