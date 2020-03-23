Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi Antakya ilçesindeki Ulucami Minareden dua edilmesi Hatay'ın Antakya ilçesindeki Ulucami'de, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonra dua edildi.

Antakya ilçesindeki Ulucami Minareden dua edilmesi Hatay'ın Antakya ilçesindeki Ulucami'de, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonra dua edildi. Kaynak: AA