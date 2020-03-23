Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi Yatsı ezanının okunması -Dua edilmesi Camilerde yatsı ezanından sonra dua edildiKırıkkale, Yozgat, Niğde ve Kırşehir'deki camilerde de yatsı ezanı okunmasının ardından dua edildi.

-Yatsı ezanının okunması

-Dua edilmesi Camilerde yatsı ezanından sonra dua edildi

Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Kırşehir'deki camilerde de yatsı ezanı okunmasının ardından dua edildi.

Vatandaşlar, cami minarelerinden okunan duayı dinlerken, din görevlisi "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım. Evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah, devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemiz ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun." şeklinde dua etti.

Yozgat'ta camiden yapılan duaya evinin balkonundan eşlik eden Yasin Meşe, Diyanet İşleri Başkanlığının çağrısına duayla eşlik ettiklerini belirterek, "Ülkemizin bir an önce koronavirüs salgınından kurtulması herkesin normal hayatına dönmesi için biz de dua ettik. Bütün vatandaşlarımız yetkililerin uyarılarına uysunlar ve evlerinden çıkmasınlar." dedi.

Kaynak: AA