Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan kararla yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için tüm camilerde yatsı ezanı sonrası dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan kararla yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için tüm camilerde yatsı ezanı sonrası dua edildi. Kaynak: AA