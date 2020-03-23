Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan kararla yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için tüm camilerde yatsı ezanı sonrası dua edildi.
23.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:12
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan kararla yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için tüm camilerde yatsı ezanı sonrası dua edildi.
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Kaynak: AA