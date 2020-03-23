Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için yurt genelindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için yurt genelindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi. Kırklareli'nde Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde koronovirüs salgının son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından dua okundu. Kaynak: AA