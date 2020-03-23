Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı camilerden dua sesleri yükseldi.

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı camilerden dua sesleri yükseldi.

Osmaniye'de tarihi Envar-ül Hamit Camisi'nde de yatsı ezanı sonrası dua edildi. Cami imam hatibi Ahmet Saylak, vatandaşlara virüse karşı gereken tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara "Evimizde duralım ve dua edelim" diye çağrıda bulunan Saylak, "Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten musibetten muhafaza eylesin. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık görevlilerimizin ve hastalarımızın yardımcısı olsun" diye konuştu.

Kaynak: AA