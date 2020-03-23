Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının biran önce son bulması için tüm camilerde yatsı ezanından sonra dua anonsu yapıldı.

Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının biran önce son bulması için tüm camilerde yatsı ezanından sonra dua anonsu yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı çağrısıyla ülkede bulunan tüm camilerde yatsı ezanından sonra dua edildi. Tarihi Siirt Ulu Camisi'nde, "Değerli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah Devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun" anonsu yapıldı. Kaynak: AA