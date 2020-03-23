Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - DÜZCE Düzce'de koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşması amacıyla yatsı ezanının ardından camilerin hoparlörlerinden dua edildi.

Düzce'de koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşması amacıyla yatsı ezanının ardından camilerin hoparlörlerinden dua edildi. Kaynak: AA