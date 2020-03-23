Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi -Caminin drone ile havadan görüntülenmesi -Camide dua edilmesi MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Manisa'nın Şehzadeler ileçsinde bulunan Hatuniye caminde yatsı ezanının ardından hoparlöründen dua edildi.

-Caminin drone ile havadan görüntülenmesi -Camide dua edilmesi MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Manisa'nın Şehzadeler ileçsinde bulunan Hatuniye caminde yatsı ezanının ardından hoparlöründen dua edildi. Kaynak: AA