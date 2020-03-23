Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
-Caminin drone ile havadan görüntülenmesi -Camide dua edilmesi MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Manisa'nın Şehzadeler ileçsinde bulunan Hatuniye caminde yatsı ezanının ardından hoparlöründen dua edildi.
23.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:49
-Caminin drone ile havadan görüntülenmesi
-Camide dua edilmesi MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Manisa'nın Şehzadeler ileçsinde bulunan Hatuniye caminde yatsı ezanının ardından hoparlöründen dua edildi.
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Kaynak: AA