Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından camilerden dua okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından camilerden dua okundu. Kaynak: AA