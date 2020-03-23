Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından camilerden dua okundu.
23.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:35
Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından camilerden dua okundu.
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Kaynak: AA