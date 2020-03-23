Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Kırıkkale'deki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Kırıkkale'deki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi. Kaynak: AA