Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine Ardahan'daki camilerde yeni tip Koronavirüs (KOVID-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası camilerde dua edildi.

Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine Ardahan'daki camilerde yeni tip Koronavirüs (KOVID-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası camilerde dua edildi. Kaynak: AA