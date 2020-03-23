Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine Ardahan'daki camilerde yeni tip Koronavirüs (KOVID-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası camilerde dua edildi.
23.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:27
Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine Ardahan'daki camilerde yeni tip Koronavirüs (KOVID-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası camilerde dua edildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA