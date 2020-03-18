Koronavirüs salgını ve ibuprofen: İddialar, hurafeler ve gerçekler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Koronavirüs salgını ve ibuprofen: İddialar, hurafeler ve gerçekler - Haberler
Sağlık
BBC

Koronavirüs salgını ve ibuprofen: İddialar, hurafeler ve gerçekler

Koronavirüs hastaları için ibuprofen almak gerçekten tehlikeli mi? BBC Reality Check ekibi bu sorunun yanıtını araştırdı.

18.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:55
Koronavirüs salgını ve ibuprofen: İddialar, hurafeler ve gerçekler

Hem parasetamol hem de ibuprofen, grip benzeri belirtiler gösterenlerde ateşi düşürüyor.

Fakat ibuprofen ve diğer NSAID ilaçlar (Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar) herkes için uygun değil ve özellikle astım, kalp ve dolaşım sorunları olan kişilerde yan etkiler ortaya çıkabiliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS'in internet sitesinde daha önce hastalara hem parasetamol hem de ibuprofen öneriliyordu.

Fakat kurum bir süre önce bu tavsiyesini değiştirdi. NHS'in internet sitesinde şimdi "Halihazırda iboprufenin koronavirüsü daha da ağırlaştırabileceğine dair güçlü bir bulgu olmamasına rağmen, doktorunuz size aksini söylemedikçe, koronavirüs semptomları için parasetamol alın" deniyor.

'İlk tercih parasetamol olmalı'

Ibuprofenin koronavirüsün yol açtığı rahatsızlıkların - hem sağlıklı hem de başka sağlık sorunu olan kişiler için- şiddet ve süresini etkileyip etkilemediği bilinmiyor.

Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Fakültesi'nden Dr. Charlotte Warren-Gash risk grubundaki hastalar için "İlk tercih olarak parasetamole sadık kalmak mantıklı" diyor.





WhatsApp, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında ibuprofenle ilgili şöyle söylentiler dolaşıyor:

Cork Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde dört genç hasta var. Bu hastaların başka hiçbir sağlık sorunları yoktu. Ama hepsi anti-inflamatuar ilaçlar alıyordu. Hastalıklarını bunlar ağırlaştırdı.

Yanlış

Viyana Üniversitesi koronavirüs belirtileri gösteren kişileri ibuprofen almamaları konusunda uyardı. Çünkü bu ilacın vücutta koronavirüsün çoğalmasını hızlandırdığı ortaya çıktı. İtalya'da salgının bu kadar çabuk bu noktaya gelmesi bu yüzden.

Yanlış

Fransa'da Toulouse Üniversitesi Hastanesi'nde dört ağır koronavirüs vakası var. Hepsi genç ve başka sağlık sorunları yok. Hepsi belirtiler ortaya çıktıktan sonra ibuprofen gibi ağrı kesiciler almıştı.

Yanlış

Bu iddiaların hiçbiri doğru değil.

İrlanda Enfeksiyon Hastalıkları Birliği Cork Hastanesi'ne atfedilen iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Toulouse Üniversitesi de sosyal medyada dolaşan iddiaları yalanladı.

Şimdiye kadar koronavirüste ibuprofen kullanımıyla ilgili yapılmış bir araştırma yok.

Ancak daha önce diğer solunum yolu hastalıklarıyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda ibuprofen daha fazla komplikasyon ve daha ciddi hastalıklarla ilişkilendiriliyor.

Southampton Üniversitesi'nden Prof. Paul Little "Buna ibuprofenin kendisinin yol açıp açmadığını bilmiyoruz" diyor.

Bazı uzmanlar, ibuprofenin anti-inflamatuar etkisinin vücudun bağışıklık sistemi tepkisini etkileyebileceğine inanıyor.

Reading Üniversitesi'nden Prof. Parastou Donyai şunları söylüyor:

"Solunum yolu hastalıkları sırasında ibuprofen kullanımının hastalığı ağırlaştırdığı ve başka komplikasyonlara yol açtığına ilişkin pek çok çalışma var."





Fransa'daki söylentiler, Toulouse Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Jean-Louis Montastruc adlı bir doktorun "Koronavirüsün bu aşamasında ateş ve enfeksiyon vakalarında NSAID ilaçların komplikasyon riskini unutmayın" dediği Twitter mesajından sonra başladı.

Sonrasında bir nörolog olan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Twitter mesajında "anti-inflamatuar ilaçlar enfeksiyonu ağırlaştırabilir" dedi.

Ancak Veran 43 bin kez paylaşılan bu mesajında, hastaların doktorlarına danışmadan ilacı bırakmamalarını tavsiye etti.

Twitter'da ibuprofenin başka hastalığı olmayan genç ve orta yaşlı kişilerde bile hastalığı ağırlaştırdığına dair başka mesajlar da on binlerce kez paylaşıldı.

Uzmanlar, söylentilerin artmasında ibuprofen konusunda açık bir görüş birliği olmamasından kaynaklandığına dikkat çekiyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

BBC

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Haber
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz Haber
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı Haber
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı Haber
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor Haber
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı...
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Pekin yönetiminden Trump'ın 'Çin virüsü' paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar
Pekin yönetiminden Trump'ın "Çin virüsü" paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır?
Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır?
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına...
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Ece Erken Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Fatih Terim Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Wuhan İtalya Futbol Almanya
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgını ve ibuprofen: İddialar, hurafeler ve gerçekler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 12:44:04. #1.14#
title