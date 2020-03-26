Koronavirüs salgını ve 25 Mart'ta yaşananlar: İspanya'da ölü sayısı Çin'i geçti İspanya'da koronavirüs sonucu 738 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 3 bin 434'e yükseldi.

Dünya, koronavirüs ve neden olduğu Covid-19 hastalığıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Bugün itibarıyla dünya nüfusunun yaklaşık çeyreği, sokağa çıkma yasağı altında.

Salgınla mücadelede 25 Mart 2020'de yaşanan gelişmeleri derledik:

İspanya'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı bugün 3 bin 434'e yükseldi. Son 24 saatte yaşanan 738 ölüm, İspanya için bir rekor oldu. Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo da koronavirüs testi pozitif çıkanlar arasında. Calvo, Pazar günü hastaneye kaldırılmıştı.

İtalya'da son 24 saatte 683 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı bir önceki gün yaşamını yitirenlerin sayısı olan 743'ten az. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 7 bin 503'e çıktı. İtalya'daki güncel gelişmeler Sivil Savunma Kurumu Başkanı Angelo Borrelli tarafından açıklanıyordu. Fakat Borelli, ateşi yükselince bugünkü basın toplantısına katılamadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iktidarda kalma süresini uzatmasına olanak sağlayacak referandumu ertelediğini açıkladı. Referandumun ne zaman düzenleneceğine dair bir bilgi paylaşılmadı. Ülke genelinde kritik işlerde çalışmayan herkesin bir hafta boyunca evde kalması gerektiği bildirildi. Öte yandan ülkede iki yaşlı Covid-19 hastasının hayatını kaybettiği duyuruldu. Fakat hastaların ölüm gerekçeleri olarak Covid-19 gösterilmedi. Ülkede henüz ölüm nedeni olarak Covid-19 gösterilen kimse bulunmuyor.

Almanya Federal Meclisi ülke ekonomisini korumak için 750 milyar euro'luk önlem paketine onay verdi. Pakette işçilere destek, küçük şirketlere ve kendi işini yapanlara nakit hibesi ve ailelere maddi destek gibi önlemler bulunuyor. Yıllardır borç almayan Almanya, bu programı finanse etmek için borç alacak.

Fransa'da 231 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 1331'e, vaka sayısı da 25 bin 233'e yükseldi. Bunlardan 2 bin 827'si yoğun bakımda tutuluyor.

İngiltere'nin Macaristan Büyükelçi Yardımcısı Steven Dick'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, koronavirüs testi imkanlarının artırılacağını; insanların hem şu anda hasta olup olmadıklarını, hem de hastalığı geçirip geçirmediklerini görebileceği testlerin yakın zamanda halka sunulacağını açıkladı. Prof. Whitty, İngiltere'de yoğun bakım yataklarının durumunun şu anda sıradan bir kış gününden farksız olduğunu, fakat önümüzdeki haftalarda yoğunluğun artacağını söyledi.

Polonya sınırlarını kapalı tutma süresini 20 gün daha uzatarak 13 Nisan'a çekti. Sınırlarda ticari ürünlerin geçişi ise devam edecek.

Filistin'de Covid-19 nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti. Ramallah yakınlarındaki Bidu'da yaşayan 60 yaşındaki bir kadın bugün hayatını kaybetti. Bugüne kadar Batı Şeria'da 62, Gazze'de ise 2 vaka tespit edildi.

İsrail'de bugün beş kişi daha hayatını kaybetti ve toplam Covid-19 vaka sayısı 2 bin 30 oldu. Hükümet insanların evlerinden 100 metreden fazla uzaklaşmasını yasakladı. İbadetler yalnızca açıkhava mekanlarda yapılabilecek, toplu taşıma ise çeyrek kapasite ile çalışacak. Pek çok Hristiyanın, İsa'nın çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve yeniden canlandığı yer olduğuna inandığı Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi (Yeniden Diriliş Kilisesi) kapılarını ziyaretçilere kapattı.

Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin elinde bulunan bölgelerde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 300 test kiti dağıttı. Hükümet de kendi kontrolü altındaki bölgelerde geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı ve sınır geçişlerini kapattı. Ülkedeki ilk Covid-19 vakası dün tespit edilmişti.

Suudi Arabistan'da ikinci ölüm vakası gerçekleşti. 21 günlük sokağa çıkma yasağının şartları sıkılaştırıldı. Riyad, Mekke ve Medine kentlerine giriş çıkışlar yasaklandı.

Mısır'da iki hafta sürecek, akşam 7'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı başladı. Okulların kapalı kalma süresi Nisan ortasına kadar uzatıldı. 402 Covid-19 vakası bulunan ülkede bugüne kadar 20 ölüm gerçekleşti.

Güney Afrika'da doktor tarafından kendini karantinaya alması söylenen bir kuaför hakkında karantinaya uymaması nedeniyle cinayete teşebbüs soruşturması açıldı. Polis yetkilileri, koronavirüs testinin pozitif çıkan kuaförün işe gitmeye devam ederek başkalarının hayatını tehlikeye attığını açıkladı. Kuaför hastanede gözaltında tutuluyor. 50 milyonluk ülke genelinde Cuma günü başlayacak üç haftalık sokağa çıkma yasağı öncesi halk panik içinde alışveriş yapıyor.

Nijerya'nın Lagos kentinde gıda ve ilaç satanlar hariç tüm dükkanlar kapatıldı. Nobel ödüllü Nijeryalı yazar Wole Soyinka, ülke genelinde din adamlarının sosyal mesafelenme ve kalabalık toplantı yasağına uymamasını eleştirdi.

Yıllardır çatışmalara sahne olan Libya ve Mali'de ilk koronavirüs vakaları tespit edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin en çok tanınan insan hakları avukatlarından, devlet başkanına da yaverlik yapan Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Zimbabve'de doktorlar ve hemşireler, koruyucu ekipmanları olmadığı gerekçesiyle iş bıraktı.

Etiyopya, cezaevlerindeki koronavirüs salgınını kontrol altına alabilmek için 4 binden fazla tutukluyu serbest bıraktı.