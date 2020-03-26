Koronavirüs salgını ve 25 Mart'ta yaşananlar: İspanya'da ölü sayısı Çin'i geçti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Koronavirüs salgını ve 25 Mart'ta yaşananlar: İspanya'da ölü sayısı Çin'i geçti - Haber
Dünya
BBC

Koronavirüs salgını ve 25 Mart'ta yaşananlar: İspanya'da ölü sayısı Çin'i geçti

İspanya'da koronavirüs sonucu 738 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 3 bin 434'e yükseldi.

26.03.2020 00:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:11
Koronavirüs salgını ve 25 Mart'ta yaşananlar: İspanya'da ölü sayısı Çin'i geçti

Dünya, koronavirüs ve neden olduğu Covid-19 hastalığıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Bugün itibarıyla dünya nüfusunun yaklaşık çeyreği, sokağa çıkma yasağı altında.

Salgınla mücadelede 25 Mart 2020'de yaşanan gelişmeleri derledik:

İspanya'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı bugün 3 bin 434'e yükseldi. Son 24 saatte yaşanan 738 ölüm, İspanya için bir rekor oldu. Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo da koronavirüs testi pozitif çıkanlar arasında. Calvo, Pazar günü hastaneye kaldırılmıştı.

İtalya'da son 24 saatte 683 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı bir önceki gün yaşamını yitirenlerin sayısı olan 743'ten az. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 7 bin 503'e çıktı. İtalya'daki güncel gelişmeler Sivil Savunma Kurumu Başkanı Angelo Borrelli tarafından açıklanıyordu. Fakat Borelli, ateşi yükselince bugünkü basın toplantısına katılamadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iktidarda kalma süresini uzatmasına olanak sağlayacak referandumu ertelediğini açıkladı. Referandumun ne zaman düzenleneceğine dair bir bilgi paylaşılmadı. Ülke genelinde kritik işlerde çalışmayan herkesin bir hafta boyunca evde kalması gerektiği bildirildi. Öte yandan ülkede iki yaşlı Covid-19 hastasının hayatını kaybettiği duyuruldu. Fakat hastaların ölüm gerekçeleri olarak Covid-19 gösterilmedi. Ülkede henüz ölüm nedeni olarak Covid-19 gösterilen kimse bulunmuyor.

Almanya Federal Meclisi ülke ekonomisini korumak için 750 milyar euro'luk önlem paketine onay verdi. Pakette işçilere destek, küçük şirketlere ve kendi işini yapanlara nakit hibesi ve ailelere maddi destek gibi önlemler bulunuyor. Yıllardır borç almayan Almanya, bu programı finanse etmek için borç alacak.





Fransa'da 231 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 1331'e, vaka sayısı da 25 bin 233'e yükseldi. Bunlardan 2 bin 827'si yoğun bakımda tutuluyor.

İngiltere'nin Macaristan Büyükelçi Yardımcısı Steven Dick'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, koronavirüs testi imkanlarının artırılacağını; insanların hem şu anda hasta olup olmadıklarını, hem de hastalığı geçirip geçirmediklerini görebileceği testlerin yakın zamanda halka sunulacağını açıkladı. Prof. Whitty, İngiltere'de yoğun bakım yataklarının durumunun şu anda sıradan bir kış gününden farksız olduğunu, fakat önümüzdeki haftalarda yoğunluğun artacağını söyledi.

Polonya sınırlarını kapalı tutma süresini 20 gün daha uzatarak 13 Nisan'a çekti. Sınırlarda ticari ürünlerin geçişi ise devam edecek.

Filistin'de Covid-19 nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti. Ramallah yakınlarındaki Bidu'da yaşayan 60 yaşındaki bir kadın bugün hayatını kaybetti. Bugüne kadar Batı Şeria'da 62, Gazze'de ise 2 vaka tespit edildi.





İsrail'de bugün beş kişi daha hayatını kaybetti ve toplam Covid-19 vaka sayısı 2 bin 30 oldu. Hükümet insanların evlerinden 100 metreden fazla uzaklaşmasını yasakladı. İbadetler yalnızca açıkhava mekanlarda yapılabilecek, toplu taşıma ise çeyrek kapasite ile çalışacak. Pek çok Hristiyanın, İsa'nın çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve yeniden canlandığı yer olduğuna inandığı Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi (Yeniden Diriliş Kilisesi) kapılarını ziyaretçilere kapattı.

Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin elinde bulunan bölgelerde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 300 test kiti dağıttı. Hükümet de kendi kontrolü altındaki bölgelerde geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı ve sınır geçişlerini kapattı. Ülkedeki ilk Covid-19 vakası dün tespit edilmişti.

Suudi Arabistan'da ikinci ölüm vakası gerçekleşti. 21 günlük sokağa çıkma yasağının şartları sıkılaştırıldı. Riyad, Mekke ve Medine kentlerine giriş çıkışlar yasaklandı.

Mısır'da iki hafta sürecek, akşam 7'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı başladı. Okulların kapalı kalma süresi Nisan ortasına kadar uzatıldı. 402 Covid-19 vakası bulunan ülkede bugüne kadar 20 ölüm gerçekleşti.





Güney Afrika'da doktor tarafından kendini karantinaya alması söylenen bir kuaför hakkında karantinaya uymaması nedeniyle cinayete teşebbüs soruşturması açıldı. Polis yetkilileri, koronavirüs testinin pozitif çıkan kuaförün işe gitmeye devam ederek başkalarının hayatını tehlikeye attığını açıkladı. Kuaför hastanede gözaltında tutuluyor. 50 milyonluk ülke genelinde Cuma günü başlayacak üç haftalık sokağa çıkma yasağı öncesi halk panik içinde alışveriş yapıyor.





Nijerya'nın Lagos kentinde gıda ve ilaç satanlar hariç tüm dükkanlar kapatıldı. Nobel ödüllü Nijeryalı yazar Wole Soyinka, ülke genelinde din adamlarının sosyal mesafelenme ve kalabalık toplantı yasağına uymamasını eleştirdi.

Yıllardır çatışmalara sahne olan Libya ve Mali'de ilk koronavirüs vakaları tespit edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin en çok tanınan insan hakları avukatlarından, devlet başkanına da yaverlik yapan Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Zimbabve'de doktorlar ve hemşireler, koruyucu ekipmanları olmadığı gerekçesiyle iş bıraktı.

Etiyopya, cezaevlerindeki koronavirüs salgınını kontrol altına alabilmek için 4 binden fazla tutukluyu serbest bıraktı.





BBC

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için 'Basit bir grip' dedi Haber
Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor Haber
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı Haber
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haber
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haber
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haber
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Ölümcül virüsü yenen 77 yaşındaki kadın yoğun bakımdan böyle çıktı
Ölümcül virüsü yenen 77 yaşındaki kadın yoğun bakımdan böyle çıktı
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Ağlayarak Türkiye'yi uyaran ünlü isim 24 günlük kabusu anlattı
Ağlayarak Türkiye'yi uyaran ünlü isim 24 günlük kabusu anlattı
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
'Koronavirüs taşıyorum' deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
"Koronavirüs taşıyorum" deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
72'lik papaz, canı pahasına iyilik yapmaktan vazgeçmedi
72'lik papaz, canı pahasına iyilik yapmaktan vazgeçmedi
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan '1 numaralı hasta' ilk kez konuştu
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu
Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Trump: Türkiye'ye 'Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın' dedim, başta kabul etmediler
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji
Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji
Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Serdar Ortaç Olga Kurylenko
Spor Tamer Tuna Yılmaz Vural Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Açıklama Futbolcu Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgını ve 25 Mart'ta yaşananlar: İspanya'da ölü sayısı Çin'i geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 00:39:04. #1.14#
title