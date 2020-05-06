Koronavirüs salgını 'Ülüş' geleneğini tekrar canlandırdı
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Koronavirüs salgını 'Ülüş' geleneğini tekrar canlandırdı

Koronavirüs salgını 'Ülüş' geleneğini tekrar canlandırdı
06.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:01

HATAY'ın Hassa ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amacıyla geleneksel ramazan ayı davetleri olmayınca 'Ülüş' olarak adlandırılan komşular arasında yemek paylaşımı geleneği, yeniden canlandı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amacıyla geleneksel ramazan ayı davetleri olmayınca 'Ülüş' olarak adlandırılan komşular arasında yemek paylaşımı geleneği, yeniden canlandı. 

İlçeye bağlı Hacılar köyünde, koronavirüs salgını nedeniyle iftar daveti yapamayan köylüler, 'ülüş' geleneğiyle komşular arasında yemek paylaşımları yapmaya başladı. Son yıllarda ramazan ayında verilen toplu iftar yemekleri, bu geleneği unutulur haline getirmişti. Köyde yaşayan vatandaşlar, eski yıllarda uygulanan komşular arası paylaşma geleneğini bu ramazan ayında artırarak, tekrar sürdürdü. 

Eskiden yıl boyu devam eden ve salgın nedeniyle tekrar canlanan geleneği yaşatan köy kadınları, yöresel mutfak kültürü çeşitlerinden sarma, köy tavuğu, ayran çorbası, bazlama yaparak, sosyal mesafe kurallarına uyup komşulara iftar öncesi dağıtmaya başladı. Ramazan ayı boyunca bir araya gelerek kazanlarla yemek pişiren kadınlar, çeşitli yöresel yemekleri komşularıyla paylaşarak herkesin sofralarını süslüyor. Çeşit çeşit yemekler sofralarda yerini alırken, komşular arası yemek paylaşımı ile ülüş geleneği yaşatılıyor. Eski kültürün tekrar yaşatılmasına memnun olan köylüler, bu geleneğin sürdürülmesini istiyor. 

Hassa mutfak kültüründe önemli bir yeri olan bağ yaprağından yapılan sarma da iftar sofralarının baş yemeği olarak yerini alıyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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