Koronavirüs salgını: Türkiye'de karantinadaki 42 kişinin gözlem süresi sona erdi
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Koronavirüs salgını: Türkiye'de karantinadaki 42 kişinin gözlem süresi sona erdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı da bulunan söz konusu kişilerin 3 günde bir alınan numunelerinin temiz çıktığını ve normal hayatlarına devam etmelerinde sorun olmadığını açıkladı.

14.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:32
Koronavirüs salgını: Türkiye'de karantinadaki 42 kişinin gözlem süresi sona erdi

Çin'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını altındaki Vuhan kentinden 'ye tahliye edilen 42 kişinin gözlem süreleri sona erdi.


Sağlık Bakanı , aralarında 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 vatandaşı da bulunan söz konusu kişilerin 3 günde bir alınan numunelerinin temiz çıktığını ve normal hayatlarına devam etmelerinde sorun olmadığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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