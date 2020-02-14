Koronavirüs salgını: Türkiye'de karantinadaki 42 kişinin gözlem süresi sona erdi

14.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:32

Çin'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını altındaki Vuhan kentinden Türkiye'ye tahliye edilen 42 kişinin gözlem süreleri sona erdi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı da bulunan söz konusu kişilerin 3 günde bir alınan numunelerinin temiz çıktığını ve normal hayatlarına devam etmelerinde sorun olmadığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle