Koronavirüs salgını Türk Hava Yolları'nı nasıl etkiliyor? Türkiye'nin yolcu taşımacılığına kapattığı ülke sayısı, salı akşamı itibariyle 20'ye ulaştı. Uçuşların durdurulduğu ülkeler arasında 9 Avrupa ülkesinin yanı sıra Orta Doğu ve Körfez’deki çok önemli pazarlar da bulunuyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19'u pandemi ilan etmesinin ardından süreç sadece halk sağlığını değil genel olarak ekonomiyi özellikle de havayolu şirketlerini tehdit eder hale geldi. Havayolları, talep düşmesi sonucunda uçuş frekanslarını azaltıyor ve hastalık görülen destinasyonlara yönelik seferler tamamen durduruyor. Türkiye'nin yolcu taşımacılığına kapattığı ülke sayısı, salı akşamı itibariyle 20'ye ulaştı. Uçuşların durdurulduğu ülkeler arasında 9 Avrupa ülkesinin yanı sıra Orta Doğu ve Körfez'deki çok önemli pazarlar da bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com