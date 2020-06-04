Koronavirüs salgını sürecinde Çankırı Valiliğince 600 binden fazla maske dağıtıldı Çankırı Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid) sürecinde 600 binden fazla maske dağıtıldığı bildirildi.

Çankırı Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid) sürecinde 600 binden fazla maske dağıtıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde koronavirüs salgınına karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Valilik tarafından temin edilen maskelerin çeşitli kurum ve kuruluşlara verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"24 bin 250 Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına, 56 bin 500 Belediye Başkanlığına, 130 bin 700 kaymakamlıklara, 33 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne, 164 bin 550 merkez mahalle muhtarlıkları ve merkez köy muhtarlıklarına, 21 bin 576 ilçelerimize bağlı köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere kaymakamlıklara, 106 bin 687 Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile on ve üzeri personel çalıştıran işletmelerde dağıtılmak üzere Bilim Sanayi Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve kaymakamlıklara, 113 bin 746 vatandaşlarımıza ve personele dağıtılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına verilmiştir."

Kaynak: AA