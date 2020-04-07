"Koronavirüs salgını sonrası bizi obezite bekliyor olabilir"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Koronavirüs salgını sonrası bizi obezite bekliyor olabilir" - Haberler
İstanbul Kültür Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel

"Koronavirüs salgını sonrası bizi obezite bekliyor olabilir"

Koronavirüs salgını sonrası gıda güvenliği ve temiz gıda kullanımı da önemli gündem maddeleri arasına girdi.

07.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:26
Koronavirüs salgını sonrası gıda güvenliği ve temiz gıda kullanımı da önemli gündem maddeleri arasına girdi. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği 5 önemli madde olduğunu ve bunların altın anahtar olarak nitelendirildiğini belirtti. Geleceğin tarımda olduğunu ve ülkelerin bu konuda önemli adımlar atması gerektiğinin de altını çizen Prof. Dr. Çiftçioğlu, koronavirüs süresince beslenmeye dikkat edilmediği takdirde bizi ikinci bir halk sağlığı sorununun bekleyebileceğine ve bunun obezite olduğuna dikkat çekti.

5 ALTIN ANAHTAR NEDİR?

Prof. Dr. Çiftçioğlu 5 önemli maddeyi şöyle sıraladı: 'Elimize ve kullandığımız malzemelerin temizliğine dikkat edilmeli,Çiğ ve pişmiş gıdalar birbirinden ayrı tutulmalı,Yemekler iyi pişirilmeli,Yemekler, tehlike aralığında olan 4 ve 60 derece arasındaki sıcaklıklarda bırakılmamalı,Temiz su ve temiz gıda kullanılmalı. Çürük veya kurtlu yiyecekler seçmemeye özen gösterilmeli.?"BUZDOLABINI 4 DERECENİN ALTINDA KULLANIN"Güvenilir gıda için 5 anahtarın DSÖ'nün 15 yıldır desteklediği bir program olduğunu belirten Prof. Dr. Çiftçioğlu, bu 5 anahtarı şöyle detaylandırdı: "Temizlikten sonra çiğ ve pişmiş gıdalar da birbirinden ayrı tutulmalı. Çünkü çiğ gıdalar her zaman pişmiş gıdalara mikropları taşıyabilir. Pişmiş gıdalar ısı işlemi gördüğü için mikroorganizmalardan arındırılmış olabilir. Ayrıca yemekler iyi pişirilmeli. Koronavirüs için yapılan açıklamada 56 derecenin üzerine çıkıldığında bu virüsün öldüğü, sayıca azaldığı tespit edilmiş. Yani ısı iyi bir faktör. Yemeklerinizi 70 derecenin üzerinde ısıda pişirdikten sonra tüketin. Bunların hepsi mutfakta uygulanabilecek basit şeyler. Bunun dışında yemekleri tehlike aralığında bırakmayın deniliyor. Bu aralık 4 ile 60 derece arasındadır. Buzdolabını 4 derecede kullanıyoruz ancak 4 derecenin altında bakteriler ölmeseler bile üreyemezler. Bizim yapacağımız gıdayı bu aralıktaki derecelerde bırakmamaktır. Son önlem ise yine temizliğe dikkat etmek. Temiz su, temiz gıda kullanacağız. Alışveriş yaparken organik olduğu düşüncesiyle kurtlu, çürük yiyecekler almayın. Eve getirdikten sonra sebze ve meyveleri duru su ile yıkayın. Kabuklu bir şey tüketilecekse de soyarak yiyin. Kabukta da bazı vitaminler var ama bu dönemde kabuğunu soyarak tüketebilirsiniz.""BİZİ 5 AY SONRA OBEZİTE SORUNU BEKLİYOR OLABİLİR"Karantina süresince insanların evde ve hareketsiz kaldığını ve sağlıksız beslenme eğilimine girmenin tehlikeli olduğuna da vurgu yapan Prof. Dr. Çiftçioğlu, eğer buna dikkat etmezsek 5 ay sonra bizi obezite salgınının bekleyebileceğini söyledi. Prof. Dr. Çiftçioğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bu dönemde yediklerimize dikkat edeceğiz ama yine beslenmenin altın kuralı olan dengeli ve yeterli beslenmeye özen göstereceğiz. Bu dönem diyet yapma zamanı değil. Bu dönemde vücudumuzun ihtiyacı olan elementleri sağlamak için tüm besin maddelerinden kısmadan ama yeterli miktarda tüketeceğiz. Et, ekmek, tahıl, sebze ve meyve, kuruyemiş tüketeceksiniz ama yeterli miktarda. Eğer bunlara dikkat etmezsek bizi 5-6 ay sonra obezite sorunu bekliyor. Koronavirüsten korunalım derken başka bir toplum sağlığı sorununa evrilmememiz gerekiyor.""TARIMDA GÜÇLENEN ÜLKELER BUNU SİLAH OLARAK KULLANABİLİR"Tarımın öneminin bu dönemde daha çok ortaya çıktığının altını çizen Prof. Dr. Çiftçioğlu, "Önceden nüfusun yüzde 50'si kırsalda yüzde 50'si şehirde yaşıyordu. Kırsalda yaşayan yüzde 50, şehirde yaşayan yüzde 50'yi besleyebiliyordu. Ama kırsaldan göç olduktan sonra şehirde yüzde 80, kırsalda yüzde 20 nüfus kaldı. O yüzde 20 nüfus yüzde 80 nüfusu beslemeye çalışıyor. O yüzde 20 nüfus da yaşlı nüfus çünkü gençler göç ediyor. Gıda güvenliği buradan başlıyor. Tarımı güçlendirmemiz lazım. Ülkemizde buna yönelik projeler var zaten. Gelecek tarımda. Bunun soru işareti yok. Şu anda yaşadığımız pandemi bile bunu gösteriyor. Temel ihtiyacımız olan gıdanın sağlandığı alanların güçlendirilmesi lazım. Tarımda güçlenen ülkeler geleceğin ülkeleri olacak. Bir ülkede tarım ne kadar güçlüyse hem kendine hem de onu çevreleyen ülkelere karşı silah olarak dahi kullanabilir. Düşünün sizin çok güçlü bir tarımınız var. Dünyayı besleyecek bir ülke haline geldiniz. Artık petrol karşılığında gıda dahi verebilirsiniz? diye konuştu.

 


- Hasar

Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın...
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Simge Sağın Esra Balamir İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Fatih Terim Rüştü Reçber Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ateş Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: "Koronavirüs salgını sonrası bizi obezite bekliyor olabilir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 15:41:00. #1.14#
title