Koronavirüs salgını sıcak havada biter mi?
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Koronavirüs salgını sıcak havada biter mi?

Covid-19 salgını başladığından beri, hakkında en çok merak edilenlerden biri ne zaman biteceği oldu.

Koronavirüs salgını sıcak havada biter mi?
21.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:50

Covid-19 salgını başladığından beri, hakkında en çok merak edilenlerden biri ne zaman biteceği oldu.

Havaların ısınması ve nemin artmasıyla beraber koronavirüsün yaz aylarında ortadan kalkacağına dair iyimser tahminler yapıldı.

Peki bu öngörüler ne kadar gerçekçi? Covid-19 yaz aylarında etkisini yitirecek mi?

Güneş ışınları virüsleri öldürür mü? UV ışınları virüslerle mücadelede kullanılabilir mi?

Bağışıklığın güçlenmesi bizi koronavirüsten koruyabilir mi? Klimalı ortamlarda virüs nasıl yayılıyor?

Havaların ısınmasıyla birlikte merak edilen soruların cevaplarını Dr. Müge Çevik'in katkılarıyla derledik.

Haber-Video: Mesut Ersöz, Esra Yalçınalp





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