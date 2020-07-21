Koronavirüs salgını, perakende dünyasını şekillendirmeye devam ediyor! Ofis/resmi kıyafetlerin satışı düşerken, spor ve rahat kıyafetlere olan talep artacak. Mağazalar online ticarette teslimat noktası haline gelecek, maske, eldiven ve diğer hijyen ürünleri trend aksesuarlar olacak…

Yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People'a göre; sektör, ayakta kalmak için önümüzdeki 1-3 yıl içinde dönüşmek zorunda kalacak.

Yılbaşından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, tüm sektörleri yeniden şekillendirdi. Ancak hepimizin hayatına dokunan bu değişim, perakende sektöründe çok daha hızlı ve radikal bir biçimde yaşandı. 43 ülkede yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri sunan REM People'a göre, sektördeki değişim 1-3 yıl sürecek. Ofis/resmi kıyafetlerin satışı düşerken, spor ve rahat kıyafetlere olan talep artacak. Mağazalar online ticarette teslimat noktası haline gelecek, maske, eldiven ve diğer hijyen ürünleri trend aksesuarlar olacak.

Rahat kıyafetler satılacak

Hayat daha yavaş da olsa dışarıda da sürdüğü için gardıroplar yenilenecek. Ancak salgın öncesindeki tempoya dönmesi kolay olmayacak. Ofis ve resmi kıyafetlere olan talep düşse de rahat kıyafetlere olan talep atacak. Özellikle maske ve eldivenler büyük olasılıkla trend aksesuarlar olarak kalacak.

Seyahat yok lüks var

Uzun vadede daha fazla insan harcamalarını kesecek ve daha mütevazı seçeneklere yönelecek. Bütçeleri krizden ciddi şekilde etkilenmeyenler seyahat edemeyeceği için daha fazla fiziksel lüks ürünlere yatırım yapacak.

Küçük esnafa talep artacak

Pandemi zamanındaki kadar yoğun olmasa da online market alışverişi hala popüler. Ancak gelecekte hem online kanala hem de küçük marketlere olan talep dengelenecek.

Duygusal harcama azalıyor

Tüketici güveni giderek artacak olsa da harcama kalıpları önemli ölçüde değişti. Güvenlik endişesiyle mağaza ziyaretleri azaldığı için duygusal harcamalar da yüksek seyretmeyecek. Böylece daha rasyonel alışveriş yapılacak ve toplu alım popüler hale gelecek.

Paket servisin yükselişi

Restoranlar adım adım canlanmaya başlarken, paket servisi olan restoran, yiyecek noktaları ve marketler, uzaktan çalışan insan sayısı yüksek kalacağından daha az yaya trafiği yaşayacak.

Aynı gün teslim kazandırır

İşletmelerin ne kadar çevik tedarik zincirleri olursa, piyasada o kadar başarılı olacaklar. Aynı gün teslimat seçeneği sunan perakendeciler, müşteriler için rakiplerine göre daha cazip hale gelecek.

Mağazalar teslimat noktası haline dönecek

Salgın sonrası gerçeklere hızlı bir şekilde uyum sağlamak ve inovasyonu artırmak perakende satış mağazaları için hayati önem taşıyacak. Hızlı hareket etmeyen perakendeciler, çevik e-ticaretle rekabet edemez. Fiziksel perakendede; maliyet optimizasyonu sebebiyle mağaza sayısı azalacak, var olanların önemli bir kısmı ise ürün toplama/ bırakma (teslimat) noktalarına dönüştürülecek.

Yapay zekalı müşteri temsilcileri

Daha fazla kişi çevrimiçi alışveriş yaparken, daha fazla otomasyon gerektiren müşteri hizmetleri gerekecek. Daha fazla e-ticaret markası, müşterilerin sorularına yanıt vermek üzere otomatik olarak metin ve sesli yanıtlar üretmek için yapay zeka destekli araçlar uygulayacak.

Kaynak: Bültenler