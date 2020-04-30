Koronavirüs salgını nedeniyle Oscar ödüllerine aday olma kriterleri değişti

Koronavirüs nedeniyle filmler vizyona giremediği için Oscar ödüllerine aday olma kriterleri değiştirildi. Akademi, bu yıl için 'Oscar'a aday olmak için en az 1 hafta Los Angeles'ta vizyona girme' kuralının uygulanmayacağını açıkladı.

Habertürk'ün haberine göre; Koronavirüs salgını sinema dünyasını altüst etmeye devam ediyor. Onlarca dev bütçeli filmin vizyon tarihleri değişirken aralarında Cannes Film Festivali'nin de bulunduğu birçok festival iptal oldu. Sinema salonları kapalı olduğu için yüzlerce film vizyona giremedi.& ;

KRİTİK DEĞİŞİKLİK

Koronavirüs son olarak Oscar ödüllerini de vurdu! Oscar'ları dağıtan Akademi, salgın yüzünden birçok film vizyona giremediği için& ; ödüle aday olma kriterlerinde çok önemli bir değişiklik yaptı.

Akademi, 'Bir filmin Oscar'a aday olabilmesi için Los Angeles'ta en az bir hafta vizyona girmesi gerekir' kuralını bu yıl için iptal etti. Akademi tarihinde ilk kez doğrudan dijital platformlarda seyirciyle buluşan filmleri de Oscar adaylığı için değerlendirmeye alacak.