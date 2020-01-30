Koronavirüs salgını nedeniyle maskeler tükendi - NEW
New York'ta maske takanlardan görüntüler NEW YORK - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edildiğini duyurdu.
New York'ta maske takanlardan görüntüler NEW YORK - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edildiğini duyurdu.
Amerika'da 5 kişiye koronavirüsü teşhisi konulmasının ardından New York'ta maskeler tükendi. New York'ta kimsede koronavirüsü teşhisi henüz konmamışken şehir sakinleri ve turistler önlemlerini almaya devam ediyor.