: Koronavirüs salgını nedeniyle maskeler tükendi - NEW

30.01.2020 23:55 | Son Güncelleme: 30.01.2020 23:58

New York'ta maske takanlardan görüntüler NEW YORK - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edildiğini duyurdu.

Amerika'da 5 kişiye koronavirüsü teşhisi konulmasının ardından New York'ta maskeler tükendi. New York'ta kimsede koronavirüsü teşhisi henüz konmamışken şehir sakinleri ve turistler önlemlerini almaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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