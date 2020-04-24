Koronavirüs salgını nedeniyle gözden kaçırmış olabileceğiniz 6 haber
Yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgını Türkiye ve dünya gündemini yoğun bir şekilde meşgul etmeye devam ediyor. Koronavirüsle doğrudan ilgisi olmayan ve salgın nedeniyle gözden kaçmış olabilecek 6 haberi derledik
24.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:20
Yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgını Türkiye ve dünya gündemini yoğun bir şekilde meşgul etmeye devam ediyor.
İşte, koronavirüsle doğrudan alakalı olmayan ve salgın nedeniyle gözden kaçmış olabilecek 6 haber Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com