Koronavirüs salgını nedeniyle gözden kaçırmış olabileceğiniz 6 haber Yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgını Türkiye ve dünya gündemini yoğun bir şekilde meşgul etmeye devam ediyor. Koronavirüsle doğrudan ilgisi olmayan ve salgın nedeniyle gözden kaçmış olabilecek 6 haberi derledik

Yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgını Türkiye ve dünya gündemini yoğun bir şekilde meşgul etmeye devam ediyor. İşte, koronavirüsle doğrudan alakalı olmayan ve salgın nedeniyle gözden kaçmış olabilecek 6 haber Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com