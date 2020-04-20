Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlayıcı uygulamaların ne zaman son bulacağı merak ediliyor. Peki, Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bilim Kurulu üyelerinin yaptığı açıklamalarla Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs ne zaman bitecek gibi merak edilen konular kısmen aydınlanıyor. İşte merak edilen sorulara verilen cevaplar ve detayları…

KORONAVİRÜS SALGINI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen "Salgının ne zaman tam olarak bitmesi bekleniyor?" sorusuna "Tamamen bilimsel ve uzmanların yaptıkları değerlendirmelere bakarak algoritmaların olumlu yöne evrildiğini söyleyebilirim. Ramazan Bayramı'nda bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah" dedi.

23-24-25-26 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 4 GÜN OLACAK MI?

Prof. Dr. Tevfik Özlü, 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edileceğiyle ilgili soruya, "23 Nisan konusu Bilim Kurulu'nda ayrıca görüşülmedi ama bizim önerimiz bu kısıtlamalarının sürdürebildiği kadar yapılması yönünde. İdari kararlar bizi aşıyor. Salı günkü toplantıda bu gündeme gelebilir. Bu alınan sonuçlara bağlı. Seyir sıralamasındaki gidişe bağlı. Vatandaşın uyumuna bağlı. Şu anda yorumlamak zor" yanıtını verdi.

Koronavirüsle mücadelede çok hassas ve kırılgan noktada olduğumuzu belirten Özlü, "Salgını kontrol altın almış değiliz. Vaka sayımız artıyor. Kayıplarımız artıyor. İnişe geçirmemiz lazım. Bu tedbirleri sürdürmemiz lazım. Toplulumuzun gevşememesi, rehavete kapılmaması lazım" şeklinde konuştu.