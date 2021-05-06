Koronavirüs salgını medyada 69 milyon haber ile zirvede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronavirüs salgını medyada 69 milyon haber ile zirvede

Koronavirüs salgını medyada 69 milyon haber ile zirvede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgını 1,5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alırken, toplam vaka sayısı ise 154 milyon 618 bin 960'a ulaştı.

Koronavirüs salgını 1,5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alırken, toplam vaka sayısı ise 154 milyon 618 bin 960'a ulaştı. İlk vakadan bugüne kadar ise medyada 69 milyonun üzerinden koronavirüs haberi yer aldı.

Ajans Press'in, gisanddata "COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları" verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 5 Mayıs 2021 resmi rakamlarına göre dünyada Korona virüse yakalanan 154 milyon 618 bin 960 kişi olduğu tespit edildi. Şu ana kadarki toplam vefat sayısı ise 3 milyon 232 bin 755 olarak kayıtlara geçti. Veriler sürekli değişkenlik gösterirken, Türkiye'de açıklanan son rakam 4 milyon 955 bin 594 olarak kaydedildi. COVİD-19 virüsünün şu an en çok görüldüğü ilk 10 ülke ise; ABD, Hindistan, Brezilya, Fransa, Türkiye, Rusya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Almanya olarak saptandı. Virüsün çıkış yeri Çin'de ise toplam vaka sayısı sadece 102 bin 566 olarak gözlendi. En az vaka ise sadece 1 kişi ile Okyanusya'da yer alan Mikronezya'da görüldü.

Medyada koronavirüs salgını

Medya takip kurumu, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 hala en çok konuşulan haber başlığı olurken, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 69 milyonun üzerinde haber tespit edildi. Çıktığı ilk günden itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları, online eğitim, seyahat yasağı, uzaktan çalışma, aşı gibi farklı başlıklarla hayatımızda yer eden COVİD-19 şimdilerle tam kapanma ile gündemde yer alıyor. Böylelikle tam kapanmanın açıklandığı günden bugüne kadar medyada çıkan haber adedi 59 bin 265 olarak kayıtlara geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki doz Covid-19 aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
İki doz Covid-19 aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
İngiltere'de otel karantinasına girmek istemeyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
İngiltere'de otel karantinasına girmek istemeyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Ebru Yaşar Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Gomes Mesut Özil Ali Tandoğan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgını medyada 69 milyon haber ile zirvede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 12:01:10. #1.15#

title