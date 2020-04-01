Koronavirüs salgını - Koku ya da tat kaybı 'COVID-19 belirtisi olabilir'
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Sağlık
BBC

Koronavirüs salgını - Koku ya da tat kaybı 'COVID-19 belirtisi olabilir'

İngiltere’de bilim insanları, koku ya da tat kaybının koronavirüs belirtisi olabileceğini açıkladı.

01.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:55
Koronavirüs salgını - Koku ya da tat kaybı 'COVID-19 belirtisi olabilir'

King's College London'dan bir grup araştırmacı, COVID-19'a yakalandığından şüphelenilen 400.000 kişinin bir uygulamaya girdikleri belirtileri inceledi. Tat ve koku alamama da bu belirtiler arasına girdi.

Araştırmanın sonucunda çıkan belirtiler neler?

Hastalığın belirtilerinin takibi için geliştirilen uygulamaya girilen semptomlar şu şekilde:

Yorgunluk

%53

Devam eden öksürük

%29

Nefes darlığı

%28

Koku ya da tat alamama

%18

Ateş

%10,5

Koku ve tat kaybının soğuk algınlığında da görülebileceği için uzmanlar COVID-19'un en büyük belirtilerinin ateş ve öksürük olmaya devam ettiğini kaydediyor.





Bu sebeple uzun süren öksürük ve yüksek ateş şikayeti olan biriyle yaşayanların kendilerini karantinaya almalarını, virüsün kendilerine de bulaşma ihtimaline karşı yayılmasını durdurmak için evde kalmalarını öneriyor.

Peki koku ve tat alamama kritik belirtiler arasında sayılabilir mi?

Uzmanlara göre bu henüz kesin olarak kanıtlanmadı.

Araştırmanın yapıldığı 400.000 kişiden 1.702'si, koronavirüs testi yaptırdıklarını söylüyor. 579 kişinin test sonucu pozitif, 1.123 kişinin test sonucu negatif çıktı.

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkanların yüzde 59'u koku ve tat kaybı yaşadığını belirtiyor.

İngiltere Kamu Sağlığı departmanı ve Dünya Sağlık Örgütü henüz bunu belirti olarak resmen listeye almadı.

İngiltere'de kulak, burun, boğaz doktorlarının birliği ENT UK, COvid-19 hastalarının tat ve koku duyusunda kayıp yaşamalarının şaşırtıcı olmadığını, ancak bunun sadece Covid-19'la özdeşleştirilmediğini söylüyor.

King's College'daki araştırmacılar da tat ve koku kaybının Covid-19'u incelerken yararı bir takip aracı olduğunu, ancak bunun tanı koymak için tek başına yeterli olamayacağını söylüyor.

Araştırma ekibinin başındaki Profesör Tim Spector, "Elimizdeki verilere göre diğer semptomlarla birleştiğinde, koku ve tat alamayan insanların Covid-19 hastası olma ihtimali 3 kat artıyor. Dolayısıyla böyle bir belirti gösteren kişiler de virüsün yayılmasını durdurmak için en azından 7 gün boyunca kendilerini karantinaya almalı." açıklaması yaptı.





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