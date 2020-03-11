Koronavirüs salgını - İtalyan hükümeti virüsle savaş için 25 milyar euroluk fon ayırdı
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Koronavirüs, Hükümet, İtalya, Sağlık
BBC

Koronavirüs salgını - İtalyan hükümeti virüsle savaş için 25 milyar euroluk fon ayırdı

Koronavirüsle mücadele amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirlerin uygulanmaya başlandığı İtalya'da hükümet bu kriz için 25 milyar euro tahsis edildiğini açıkladı.

11.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:50
Koronavirüs salgını - İtalyan hükümeti virüsle savaş için 25 milyar euroluk fon ayırdı

Koronavirüsle mücadele amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirlerin uygulanmaya başlandığı İtalya'da hükümet bu kriz için 25 milyar euro tahsis edildiğini açıkladı.

631 kişinin hayatını kaybettiği ve vaka sayısının 10 bini aştığı ülkede okullar 3 Nisan'a kadar tatil edilmiş; sinema, tiyatro, müze gibi mekanlar kapatılmış; seyahat ve toplanma kısıtlamaları uygulanmaya başlamıştı. 25 milyar euro'luk fonun bu tedbirlerden zarar gören ailelere, işletmelere ve sağlık sistemine destek amacıyla kullanılması öngörülüyor.

Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri, 25 milyar euroluk kaynağın yarısının hemen, yarısının da ilerleyen aşamalarda ortaya çıkan ihtiyaçlar için kullanılmasının planlandığını açıkladı.

Daha sıkı tedbirler tartışılıyor

Öte yandan, dünden itibaren ülke genelinde uygulanmaya başlanan seyahat ve toplanma kısıtlamaları gibi tedbirlerin daha da sıkı hale getirilmesi tartışılıyor.

Dün Başbakan Giuseppe Conte ile görüşen muhalefet partileri temsilcilerinden Lig partisi lideri Matteo Salvini "daha zorlayıcı tedbirler alınmasını ve her şeyin kapatılmasını" istediklerini ancak Başbakan'ın buna karşı çıktığını söyledi.

Başbakan Conte ise bugün düzenlediği basın toplantısında, virüsten en çok etkilenen Lombardia bölgesi başta olmak üzere daha sıkı tedbirlerin alınmasına karşı olmadığını söyledi. Conte öte yandan, anayasayla garanti altına alınan bireysel hak ve özgürlüklerin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.





Ülke çağındaki koronavirüs vakaları ve ölümlerin büyük kısmına sahip olan kuzeydeki Lombardia bölgesi, iş yerlerini ve toplu taşımayı da kapsayan "tam bir kapama" uygulanması gerektiğini savunuyor. Lombardia Bölge Başkanı Attilio Fontana, hükümetten "daha sıkı tedbirler" talep ettiklerini açıkladı. Fontana, bölgedeki hastanelerin desteklere rağmen kapasitesinin çok zorlandığını, enfekte olanların sayısını düşürebilmek için "tedbirlerin katılaştırılmasının" gerektiğini belirtti.

Daha sıkı tedbir çağrıları, dünden itibaren ülke geneline yayılan tedbirlerin hem bazı hususlarda kesin yasaklar içermemesi hem de nasıl uygulanacağının net olmamasından kaynaklanıyor.

Dün İtalya'da bazı kentlerde sokaklarda devriye gezen polis araçlarından hoparlörle halka "evlerinizden çıkmayın" anonsları yapılırken, birçok yerde ise herhangi bir kontrol olmadığı görülüyordu. Ülke çapında genel olarak "evden çıkmama" çağrısının nasıl uygulanacağı konusunda kafa karışıklığı hakim.

Doktorlar "savaş gibi" diyor

Koronavirüsün en yaygın olduğu kuzey bölgelerinde görev yapan hekimlerden ise hastane koşulları için ardı ardına "savaş" benzetmesi geliyor.

Son günlerce sosyal medyada en çok etkileşim alan paylaşımlardan biri de Lombardia bölgesindeki Bergamo kentinde yaşayan bir doktorun mesajı oldu. Doktor Daniele Macchini Facebook'a yazdığı mesajda hastanede yaşananları "Gerçek anlamda bir savaş patlak verdi ve muharebeler gece gündüz kesilmeden sürüyor" diye aktardı.

Koronavirüsün "biraz ağır bir virüsten ibaret" şeklinde tanımlanmasına karşı çıkan Macchini, ağır vakaların sayısının yüksek olması nedeniyle hastanelerde yatak kapasitesinin yetmediğini vurguladı.

Macchini kuzeydeki vahim durumun ülke geneline yayılmasını önlemek için de insanlara "Evlerinizden sadece temel ihtiyaçlar için çıkın. Stok yapmak için süpermarketlere hep beraber akın etmeyin, virüsün yayılması riskini artırdığı için yapılacak en kötü şey bu" diye seslendi.

Vakaların yaş ortalaması 65, çoğunluğu erkek

İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü tarafından 9 Mart'a kadar elde edilen verilerin incelenmesiyle yapılan araştırmaya göre ülkedeki koronavirüs vakalarının yaş ortalaması 65.

Koronavirüs testinde pozitif çıkanların yüzde 62'si erkek.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 56.6'sı 80 yaş ve üzerinde, yüzde 31.9'u 70-79 yaşlarında, yüzde 10.4'ü de 60-69 yaşları arasında.





Papa'nın mesajı tartışma yarattı

İtalya'nın başkenti Roma sınırları içinde yer alan Vatikan Şehir Devleti ve Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun dün din adamlarına hastaları yalnız bırakmamaları çağrısı yapması tartışmalara neden oldu.

Papa, koronavirüs tedbirleri kapsamında video bağlantısıyla yayımlanan ayinde "Bu salgından acı çekenler, hastalar, sağlık görevlileri için dua edelim" dedi ve rahiplerin de "dışarı çıkıp hastalara gitme ve onlara Tanrı'nın sözünü ulaştırma" cesaretine sahip olmasını diledi.

Papa'nın bu çağrısı, sağlık uzmanları ve İtalyan hükümetinin virüsle mücadele amaçlı tavsiyelerine ters düştüğü gerekçesiyle tartışma yarattı.

Ancak Vatikan'dan daha sonra yapılan bir açıklamayla, Papa'nın bu çağrısının "elbette İtalyan makamları tarafından belirlenen sağlık önlemlerine uygun biçimde" yerine getirileceği belirtildi.

"Bu salgın, acı çeken Suriyelileri unutturmasın"

Papa bugün de yine koronavirüs tedbirleri nedeniyle her Çarşamba günü yaptığı genel kabul törenini meydandan değil video bağlantısıyla yönetti. Buradaki konuşmasında da koronavirüs salgınına değindi.

Papa daha sonra ise "Fakat bu acının, bu güçlü salgının bize, Yunanistan-Türkiye sınırında acı çeken Suriyelileri unutturmasını istemem: bu halk yıllardır acı çekiyor. Savaştan, açlıktan, hastalıklardan kaçmak zorundalar. Orada acı çeken kardeşlerimizi, çok sayıdaki çocuğu unutmayalım" dedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC

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