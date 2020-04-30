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Koronavirüs salgını ile tüketici alışkanlıklarında yaşanan değişim ve dijitalleşmenin önemi ele...

Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Club Online Summit'in üçüncü buluşmasında koronavirüs salgınıyla değişen tüketici alışkanlıkları ve yeni dönemdeki tüketicinin kodları ele alındı.

Koronavirüs salgını ile tüketici alışkanlıklarında yaşanan değişim ve dijitalleşmenin önemi ele...
30.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:47

Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Club Online Summit'in üçüncü buluşmasında koronavirüs salgınıyla değişen tüketici alışkanlıkları ve yeni dönemdeki tüketicinin kodları ele alındı.

Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen Online CEO Club toplantılarının üçüncüsünde koronavirüs salgını döneminde perakende sektöründe yaşanan değişim ve dönüşüm, değişen tüketici alışkanlıkları çerçevesinde ele alınırken yeni dönemin tüketici profili konuşuldu.

Düzenlenen online etkinliğe, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Afrika Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan'ın katılırken Yeni Dünyada İş Yapış Şekillerimiz: Yeni Tüketicinin DNA'sı temalı online sohbetle devam etti.

Online CEO Club'da perakende sektörü ve e-ticarette gelişmeler, tüketicinin talepleri doğrultusunda yaşanan dönüşüm ve salgın sonrası döneme ilişkin beklenti ve öngörülerle dijitalleşmenin tüm bu süreçlerdeki önemi tartışıldı.

Meltem Bakiler Şahin: "Tüketici alışkanlıklarındaki değişim telekom sektörüne de yansıdı"

Koronavirüs salgınının ekonomiden siyasete, eğitimden tüketime tüm alanlarda köklü değişimler oluşturduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, hem işletmelerin hem tüketicilerin dijitalleşmenin önemini net bir şekilde gördüğünü vurguladı.

Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu: "Hayatımızda artık 'yeni normal' diye bir kavram var. İçinde bulunduğumuz yeni dönemde tüketim alışkanlıklarımız da değişti. Hem kullandığımız ürünlerde hem de satın aldığımız kanallarda değişim gözlemliyoruz. Süreç içerisinde son tüketiciye dönen, ev içi tüketime odaklanan, daha büyük hacimli ürünleri hızlı ve hijyenik şekilde teslim eden firmalar pozitif bir şekilde ayrıştı. Tüketici alışkanlıklarındaki değişim telekom sektörüne de yansıdı. Ticaret ve alışveriş online kanala kaydı. Evine ilk kez internet alanların sayısında yukarı yönlü bir ivme devam ediyor. Evden/uzaktan çalışan kişi sayısının artışı donanım, yazılım, VPN ve telekonferans sistemlerine olan talebi artırdı. Evden çalışma, uzaktan eğitim gibi etkenler tüketicilerin data kullanım alışkanlıklarını da değiştirdi. Salgın öncesinde akşam saatleri gibi belli zaman dilimlerine yığılan kullanım artık gün içine yayıldı. Dolayısıyla sektörde mobil ve sabit data kullanımı arttı. Vodafone özelinde mobil trafikte yüzde 10, sabitte yüzde 60'a varan artışlar gözlemliyoruz. Salgın sonrası süreçte ise uzaktan çalışmanın rafa kalkmayacağı, hibrit bir çalışma sistemine geçeceğimiz görüşündeyiz. Yani ekibin bir kısmının evden çalıştığı, bir kısmının sahada, hareket halinde olduğu, iki tarafında da birbirini beslediği bir düzen söz konusu olabilir. Vodafone Business olarak her zaman olduğu gibi bu süreçlerde de işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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