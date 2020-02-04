Koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler: Dünya genelinde ölü sayısı 427

04.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:23

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 425'e çıktı, dünya genelinde ise bu sayı 427.



Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yeni tip koronavirüs, SARS ile büyük benzerlikler gösterse de yayılma hızı çok daha yüksek, fakat daha az ölümcül. Euronews.com'da Görüntüle