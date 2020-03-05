Koronavirüs salgını havaların ısınmasıyla sona erecek mi? Uzmanlar yanıtladı
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Koronavirüs salgını havaların ısınmasıyla sona erecek mi? Uzmanlar yanıtladı

"Bazı virüsler mevsimlerle dalga geçiyor" diyen virolog Bruno Lima, 2009'da görülen A H1N1 virüsünün İspanya, Almanya ve İngiltere'de zirveyi yaz aylarında gördüğünü hatırlatıyor.

05.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:56
Koronavirüs salgını havaların ısınmasıyla sona erecek mi? Uzmanlar yanıtladı

Solunum yolu virüsleri daha çok kış aylarında yayıldığı için yeni tip koronavirüs Covid-19'un da baharda havaların ısınmasıyla birlikle ortadan kaybolması bekleniyor. Ancak bazı uzmanlar bu görüşte değil.


Uluslararası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi'nden (CIRI) virolog Bruno , bazı solunum yolu virüslerinin sezonluk etki göstermekle birlikte tropikal bölgelerdeki varlığını yıl boyu koruduğunun altını çiziyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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