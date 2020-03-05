Koronavirüs salgını havaların ısınmasıyla sona erecek mi? Uzmanlar yanıtladı

05.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:56

Solunum yolu virüsleri daha çok kış aylarında yayıldığı için yeni tip koronavirüs Covid-19'un da baharda havaların ısınmasıyla birlikle ortadan kaybolması bekleniyor. Ancak bazı uzmanlar bu görüşte değil.



Uluslararası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi'nden (CIRI) virolog Bruno Lima, bazı solunum yolu virüslerinin sezonluk etki göstermekle birlikte tropikal bölgelerdeki varlığını yıl boyu koruduğunun altını çiziyor. Euronews.com'da Görüntüle