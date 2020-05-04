Koronavirüs Salgını Harcamaları Azalttı
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Koronavirüs Salgını Harcamaları Azalttı

Koronavirüs Salgını Harcamaları Azalttı
04.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:32

Koronavirüs tedbirleri kapsamında büyük bir kesim evden neredeyse hiç çıkmıyor. Bu zorlu süreçte alışverişleri de online yapıyoruz.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında büyük bir kesim evden neredeyse hiç çıkmıyor. Bu zorlu süreçte alışverişleri de online yapıyoruz. Peki, korona günlerinde ülke genelinde kredi kartı harcamaları ne durumda? TEPAV, Kovid-19'un Tüketici Harcamalarına Etkisi başlıklı rapor bunu gösteriyor.

Türkiye'de koronavirüs ne zaman bitecek? sorusunun net bir yanıtı olmamakla birlikte, Mayıs ayı içerisinde yavaş yavaş normalleşme sürecine geçileceği söyleniyor. Şu anda çoğunluk evden dışarı zorunlu haller dışında hiç çıkmıyor. İhtiyaçlar, kredi kartı ile online karşılanıyor. Bu dönemde banka/kredi kartı harcamaları nasıl oldu? Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Covid-19'un Tüketici Harcamalarına Etkisi başlıklı bir rapor yayımladı.

En Çok Market ve Alışveriş Merkezlerine Para Harcadık!

T.C. Merkez Bankası'nın haftalık kredi kartı harcamaları verilerine dayanarak hazırlanan rapora baktığımızda 24 Nisan haftasında önceki haftaya göre kredi kartı harcamalarının yüzde 15 azaldığını görüyoruz. 24 Nisan haftasında banka/kredi kartı kullanılarak 13 milyar TL harcama yapıldı. Bir önceki haftaya kıyasla harcama tutarı yüzde 15 azaldığı gibi, işlem addedi de yüzde 13 azaldı. 24 Nisan haftasında en çok harcama market ve alışveriş merkezlerine yapıldı. Gıda alışverişini, elektrik-elektronik eşya, bilgisayar harcamaları takip etti. Alışveriş yöntemi bakımından incelendiğinde, 24 Nisan haftasında yapılan toplam harcamaların yüzde 27'si internet üzerinden, online yapıldı.

Toplam Harcamalar Yüzde 39 Azaldı!

Rapor, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 13 Mart ile 24 Nisan haftası arasında yapılan harcamaları içeriyor. Toplam harcamalar yüzde 39 azaldı. Harcama tutarı en çok azalanlar:

Sektörler

13 Mart Haftası

24 Nisan Haftası

Azalma Oranı

Giyim ve aksesuar

1628

473

%71

Kuyumcular

301

66

%76

Lokantalar

1053

196

%83

Konaklama

213

31

%86

Havayolları

440

52

%88

İçkili yerler

36

2

%95

*Milyon TL

Kaynak: Tamindir

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